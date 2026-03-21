Calciomercato Juve Spalletti sogna la costruzione di un Instant Team! Il primissimo obiettivo per l’estate

La Juventus sta pianificando il calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Il tecnico desidera creare un “Instant Team” e ha indicato i reparti difensivi come priorità principale. La dirigenza lavora per mettere a segno grandi acquisti in difesa, con l’intento di migliorare la squadra e competere per lo scudetto.

Calciomercato Juve, la dirigenza lavora al progetto del mister per costruire un gruppo vincente e puntare allo scudetto con grandi colpi in difesa. La Juventus inizia a programmare la prossima sessione estiva per assecondare le precise richieste tattiche della propria guida tecnica. Secondo quanto riportato sulle pagine di Tuttosport, l’obiettivo principale di Luciano Spalletti è la costruzione di un vero e proprio Instant Team capace di lottare ai vertici. L’allenatore desidera una rosa estremamente competitiva, ricca di profili di altissimo livello internazionale, per provare a tornare a vincere subito lo scudetto già a partire dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estate Articoli correlati Leggi anche: Juve, duello Comolli-Spalletti per la porta: Restes o un “Instant Team”? Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subitodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subito. #Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts Una selezione di notizie su Calciomercato Juve Temi più discussi: Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zero; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Arrivabene: Juve, rinnova Spalletti. Sogno Donnarumma bianconero. Su Vlahovic...; Serie A, Calciomercato Juventus – Spalletti pianifica il futuro: quattro colpi da big. Juventus, Nicolò Schira lancia la bomba: tentativo per Rudiger!L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, ha fatto sapere tramite un post su X che la Juventus è interessata a Rudiger dal Real Madrid. L'articolo Juventus, Nicolò Schira lancia la bomba: tentativo pe ... msn.com Rudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succedeRudiger Juve: la dirigenza studia il colpo, valutando il ritorno in Italia dell’esperto difensore per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti La Juventus sogna un clamoroso rinforzo per il pacc ... juventusnews24.com #Juventus su #Rudiger, già allenato da #Spalletti a Roma [Tuttosport] #calciomercato #Juve #RealMadrid calciomercato.com/liste/tuttospo… x.com #NortonCuffy continua ad essere un obiettivo di calciomercato della #Juventus per l'estate tanto da essere stato seguito da vicino da un emissario Secondo quanto riferito da Tuttosport, la #Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto una offerta intorno ai 15-2 facebook