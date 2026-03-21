Calciomercato Juve Spalletti sogna la costruzione di un Instant Team! Il primissimo obiettivo per l’estate

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta pianificando il calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Il tecnico desidera creare un “Instant Team” e ha indicato i reparti difensivi come priorità principale. La dirigenza lavora per mettere a segno grandi acquisti in difesa, con l’intento di migliorare la squadra e competere per lo scudetto.

Calciomercato Juve, la dirigenza lavora al progetto del mister per costruire un gruppo vincente e puntare allo scudetto con grandi colpi in difesa. La  Juventus  inizia a programmare la prossima sessione estiva per assecondare le precise richieste tattiche della propria guida tecnica. Secondo quanto riportato sulle pagine di  Tuttosport, l’obiettivo principale di  Luciano Spalletti  è la costruzione di un vero e proprio Instant Team capace di lottare ai vertici.  L’allenatore desidera una rosa estremamente competitiva, ricca di profili di altissimo livello internazionale, per provare a tornare a vincere subito lo scudetto già a partire dal prossimo anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve spalletti sogna la costruzione di un instant team il primissimo obiettivo per l8217estate
© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estate

Articoli correlati

Leggi anche: Juve, duello Comolli-Spalletti per la porta: Restes o un “Instant Team”?

Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subitodi Redazione JuventusNews24Spalletti Juve, retroscena: ha chiesto al club un ‘instant team’ per tornare a vincere subito.

#Spalletti su Miretti #Juventus #Juve #Shorts

Video #Spalletti su Miretti ?? #Juventus #Juve #Shorts

Una selezione di notizie su Calciomercato Juve

Temi più discussi: Calciomercato Juve, dal sogno Bernardo Silva all'occasione Pellegrini: i possibili colpi a parametro zero; Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio; Arrivabene: Juve, rinnova Spalletti. Sogno Donnarumma bianconero. Su Vlahovic...; Serie A, Calciomercato Juventus – Spalletti pianifica il futuro: quattro colpi da big.

calciomercato juve calciomercato juve spalletti sognaJuventus, Nicolò Schira lancia la bomba: tentativo per Rudiger!L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, ha fatto sapere tramite un post su X che la Juventus è interessata a Rudiger dal Real Madrid. L'articolo Juventus, Nicolò Schira lancia la bomba: tentativo pe ... msn.com

calciomercato juve calciomercato juve spalletti sognaRudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succedeRudiger Juve: la dirigenza studia il colpo, valutando il ritorno in Italia dell’esperto difensore per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti La Juventus sogna un clamoroso rinforzo per il pacc ... juventusnews24.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.