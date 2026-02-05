La permanenza di Luis Henrique all’Inter non è stata casuale. Secondo quanto rivela Di Marzio, il giocatore è rimasto in rosa perché il club ha deciso di puntare su di lui, nonostante le offerte arrivate in gennaio. La scelta ha sorpreso alcuni, ma il giocatore resterà a disposizione di Inzaghi fino alla fine della stagione.

Inter News 24 Mercato Inter, Di Marzio svela il perché Luis Henrique non è stato ceduto durante la sessione invernale: le sue parole. Il mercato di gennaio dell’Inter è stato segnato dal rebus legato al futuro di Luis Henrique. Nonostante un rendimento altalenante che ha sollevato più di una critica tra i tifosi, il giovane brasiliano è rimasto alla corte di Cristian Chivu. L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport, ha fatto luce sulle cifre e sui retroscena di una trattativa che avrebbe potuto portare una ricca plusvalenza nelle casse nerazzurre, appena pochi mesi dopo l’acquisto dal Marsiglia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, ecco svelato il motivo della permanenza di Luis Henrique! Di Marzio svela il retroscena: le sue parole

