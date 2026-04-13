Mercato Centrale via alle aperture straordinarie anche di pomeriggio e sera per tutto il 2026

Dal 2 aprile il Mercato Centrale amplia gli orari di apertura, offrendo nuove possibilità di visita anche nel pomerigno e in serata. Le aperture straordinarie saranno attive tutto il 2026, consentendo ai visitatori di accedere ai locali oltre i consueti orari mattutini. La novità riguarda l’intera durata dell’anno, con un calendario di aperture che si estende anche nel pomeriggio e in orario serale.

Novità importanti per il Mercato Centrale: oltre ai consueti orari mattutini, sono entrate in vigore, a partire dal 2 aprile, le aperture straordinarie pomeridiane e serali previste per il 2026. Il nuovo calendario è valido fino al 31 dicembre, come stabilito dall'amministrazione comunale. Questi.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Aperture straordinarie nelle cripte e masserie: via alle Giornate Fai di primaveraBRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo.

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