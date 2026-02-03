No alle epidemie influenzali | aperture straordinarie pomeridiane per le vaccinazioni

L’Asp di Agrigento ha deciso di aprire i centri vaccinali anche nel pomeriggio, per facilitare le persone che vogliono vaccinarsi contro l’influenza. Da oggi, i centri saranno aperti anche oltre l’orario mattutino, con l’obiettivo di aumentare le vaccinazioni e ridurre le epidemie. Molti cittadini hanno già approfittato delle nuove fasce orarie, trovando più comodo programmare la visita. La scelta mira a rendere più accessibile la campagna vaccinale e a contenere il più possibile il rischio di nuove infezioni.

Centri vaccinali aperti anche nel pomeriggio. Lo ha deciso, cercando di potenziare l'offerta, l'Asp di Agrigento. L'obiettivo è uno soltanto: facilitare l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale e aumentare la copertura della popolazione. Le aperture straordinarie sono state previste nelle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

