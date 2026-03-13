Aperture straordinarie nelle cripte e masserie | via alle Giornate Fai di primavera

Nel fine settimana del 21 e 22 marzo si svolge la 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera, un evento che apre straordinariamente le cripte e le masserie della Puglia. Durante queste giornate, sarà possibile visitare luoghi generalmente chiusi al pubblico, scoprendo così alcuni dei tesori meno conosciuti della regione. L’iniziativa coinvolge diverse località e offre l’opportunità di ammirare spazi storici e architettonici nascosti.

BRINDISI - La 34esima edizione delle Giornate Fai di Primavera si prepara a svelare i tesori nascosti della Puglia, nel weekend del 21 e 22 marzo. L'evento, presentato questa mattina (13 marzo 2026) nella Sala Di Jeso del palazzo di presidenza della Regione Puglia, aprirà le porte di 48 luoghi straordinari distribuiti in 37 località del territorio regionale, tra cui tre nel Brindisino, offrendo un'opportunità di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale. L'evento, che a livello nazionale coinvolgerà 780 luoghi in circa 400 città, si conferma come il più importante appuntamento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Tgs. . Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI di Primavera, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Visite in 65 luoghi della Sicilia. A Palermo fruibile anche Porta Nuova. Servizio di Anna Cane - facebook.com facebook

Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com