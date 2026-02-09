Residenti il piano è inclinato Più capelli bianchi meno bebè | Ma non è una fuga dalla città Saldo positivo rispetto ai nati

A Firenze, i residenti sono diminuiti di circa 2.400 unità in un anno. A gennaio 2026, si contano 363.359 abitanti, contro i 365.756 di dodici mesi prima. La città invecchia, più capelli bianchi e meno bambini, ma gli amministratori rassicurano: “Non è fuga, il saldo tra nascite e morti rimane positivo”. La tendenza si nota chiaramente, e il piano di sviluppo sembra inclinarsi verso una popolazione più anziana.

Dato secco. A gennaio 2026 i residenti totali a Firenze sono 363.359. Solo dodici mesi fa erano 365.756. Se andiamo al gennaio 2016, dieci anni fa, leggiamo tutt’altra cifra: 377.929. Ergo nell’ultimo decennio Firenze ha perso 14.570 persone, più o meno l’equivalente della popolazione del comune di Fiesole tanto per fare un esempio a chilometri zero. Sulla carta verrebbe da parlaredi fuga di residenti da una città caotica e con prezzi del mattone pressoché impossibili per le tasche di sempre più persone, giovani coppie in primis. In realtà il quadro è più complesso. Un elemento iniziale per capire meglio di cosa stiamo parlando: stando al bollettino statistico redatto mensilmente dal Comune di Firenze scopriamo che nel mese di gennaio di quest’anno sono morte 420 persone e nate ’solo’ 198. 🔗 Leggi su Lanazione.it

