L'università propone al Comune di ridurre il traffico nella città, puntando su una mobilità più sostenibile. L’obiettivo è diminuire le auto in circolazione, ridurre lo smog e il numero di incidenti. La proposta mira a far partire un cambio di gestione del traffico, passando dal subire alle strategie di controllo. La questione riguarda direttamente la vivibilità della zona universitaria e della città in generale.

Meno auto, meno smog, meno incidenti. E, soprattutto, una città che inizia a governare il traffico anziché subirlo. È da qui che parte la proposta che l’ Università di Pisa ha formalizzato al Comune per investire gli oltre 9 milioni di euro assegnati dal Ministero dell’Ambiente per il 2026 nell’ambito del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico. Le idee, elaborate dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile puntano a "trasformare Pisa in una vera città universitaria sostenibile. Il finanziamento - spiegano Elisa Giuliani e Marco Avvenuti, della Commissione di Unipi - rappresenta un’occasione irripetibile se ci sarà una strategia coerente e di lungo periodo che integri infrastrutture, incentivi e governance in un unico progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città universitaria sostenibile. La proposta di Unipi al Comune: "Aria più pulita e meno traffico"

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