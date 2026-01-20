È il preferito di Spalletti | dal nerazzurro alla Juventus per meno di 40 milioni | CM

La Juventus sta valutando un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi in circolazione, uno si distingue per il suo stato di forma e il suo passato: è molto apprezzato da Spalletti e potrebbe approdare in bianconero per meno di 40 milioni. L’obiettivo della società è rafforzare il reparto con un profilo di livello, in linea con le ambizioni del club e le richieste del tecnico.

La Juve a caccia di un centrocampista di livello per la prossima stagione: c'è un nome che intriga il tecnico della 'Vecchia Signora' La Juventus spinge per l'arrivo di un nuovo centravanti in rosa e accontentare Luciano Spalletti sul mercato. Il tecnico ha chiesto un paio di rinforzi per la seconda parte di stagione, con la dirigenza negli ultimi giorni impegnata a trovare la quadra per Mateta. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il bomber del Crystal Palace è l'obiettivo numero uno in attacco, anche se permane al momento la distanza su formula e cifre con il sodalizio londinese.

