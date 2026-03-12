La Juventus sfida il Milan | oltre 20 milioni per il nuovo ariete | CM

La Juventus sta pianificando un intervento sul mercato estivo con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. La società ha messo nel mirino un nuovo attaccante, con un investimento previsto di oltre 20 milioni di euro. La decisione di cambiare il volto dell’attacco si inserisce nelle strategie del club per la prossima stagione.

La Juve può cambiare pelle in attacco nella prossima stagione: gli obiettivi del club bianconero sul mercato La Juventus potrebbe rivoluzionare l’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Openda, David e Milik sono in bilico, mentre Vlahovic tratta il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Spalletti e Comolli, le mosse della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Per il centravanti serbo si è riaperto il canale con il club bianconero, con Spalletti che spinge per la permanenza sotto la mole. In caso di ribaltone in attacco l’ex Fiorentina evidentemente non basterebbe e la dirigenza della Continassa punterebbe su un altro profilo per completare il pacchetto offensivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus sfida il Milan: oltre 20 milioni per il nuovo ariete

