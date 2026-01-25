Afghanistan Meloni | Stupore per le parole di Trump affermazioni inaccettabili

La premier Giorgia Meloni ha espresso netta disapprovazione per le dichiarazioni di Donald Trump riguardo ai soldati della Nato in Afghanistan. Secondo Meloni, le affermazioni dell’ex presidente sono inaccettabili e destano stupore, poiché sminuiscono il ruolo e il valore del personale militare impegnato nel paese. La questione evidenzia le divergenze di opinione tra le figure politiche e il rispetto dovuto a chi ha operato in zone di conflitto.

La premier Giorgia Meloni ha definito inaccettabili le parole di Donald Trump sui soldati della Nato, che per lui stavano «a distanza dalla prima linea in Afghanistan ». In una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha scritto: «Apprendiamo con stupore le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero "rimasti indietro" in Afghanistan. Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la Nato ha attivato l' Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia, un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti. In quell'imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l'Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell'intera missione».

