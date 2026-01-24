Meloni | Inaccettabili le parole di Trump sull' Afghanistan Prove tecniche di non trumpismo

Il governo italiano ha espresso disappunto per le recenti affermazioni di Donald Trump, che ha criticato gli alleati della NATO riguardo alla gestione delle operazioni in Afghanistan. Le parole del ex presidente sono state considerate inaccettabili e fuori luogo, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo e rispettoso tra alleati. È fondamentale mantenere un approccio sobrio e collaborativo nelle relazioni internazionali per affrontare con efficacia le sfide globali.

"Il governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero 'rimasti indietro' durante le operazioni in Afghanistan. Non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata". Per la prima volta, in modo inequivocabile, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni risponde a brutto muso a Donald Trump. A scatenare la reazione dell'inquilina di Palazzo Chigi sono state alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore del presidente americano a Fox News. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni: "Inaccettabili le parole di Trump sull'Afghanistan". Prove tecniche di non trumpismo Leggi anche: Meloni: "Inaccettabili parole di Trump sull'Afghanistan, l'amicizia necessita rispetto" Meloni: «Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan, non sono accettabili»Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sui soldati della NATO in Afghanistan, ritenendo tali affermazioni inaccettabili. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Meloni: stupore per parole di Trump, inaccettabile sminuire ruolo alleati in Afghanistan; La settimana di Meloni tra pragmatismo e oscillazioni; Starmer: Trump dovrebbe scusarsi, parole offensive e inaccettabili; Ue valuta dazi da 93 miliardi contro gli Usa per la Groenlandia (Ft). Trump vedrà a Davos leader europei e von der Leyen. Meloni: Inaccettabili parole di Trump sull'Afghanistan, l'amicizia necessita di rispettoLa premier italiana stupita per le affermazioni del tycoon: Sminuisce il contributo italiano. Crosetto pronto a inviare una lettera formale a al segretario alla Difesa degli Stati Uniti e al segreta ... ilgiornale.it Meloni: Inaccettabili le parole di Trump sull'Afghanistan. Prove tecniche di non trumpismoCon una lunga nota la premier critica duramente alcune affermazioni del presidente americano e dice l'amicizia necessita di rispetto. Ma già da giorni qualcosa, sull'asse Roma-Washington, si stava m ... ilfoglio.it RIFORMISTI E RIFORMATI di Tra decine di frasi inaccettabili e omissioni indecenti, l’altroieri la Meloni ha detto due sole cose condivisibili: è ora che l’Europa parli con Putin (meglio tardi che mai, dopo quattro anni e centinaia di migliai - facebook.com facebook È molto grave che il governo italiano, ieri con la Presidente Meloni e oggi con il Ministro Tajani, consideri legittima la violazione della sovranità di uno Stato e il sequestro del suo Presidente, dando anche credito alla tesi della presunta minaccia costituita dal n x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.