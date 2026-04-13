Melissa Satta cerca casa con Beretta aria di crisi per Valentina Ferragni e Alvaro Morata dopo Alice Campello

Negli ultimi giorni, si sono diffuse notizie riguardanti Melissa Satta e il suo tentativo di trovare una nuova casa insieme a Beretta. Parallelamente, si parla di tensioni tra Valentina Ferragni e Alvaro Morata dopo la fine della relazione con Alice Campello. Questi temi sono stati al centro dell’attenzione nel mondo dello spettacolo, mentre si attende di scoprire ulteriori dettagli attraverso le fonti ufficiali e gli aggiornamenti delle prossime settimane.

Melissa Satta cerca casa con Beretta: nozze in arrivo? Melissa Satta è alla ricerca di un nuovo appartamento a Milano, un vero e proprio nido d’amore abbastanza grande da accogliere suo figlio Maddox e il compagno Carlo Gussalli Beretta, 11 anni più govane della showgirl. La relazione procede a gonfie vele, con l’approvazione della madre di lui, Umberta Gnutti Beretta. Dopo due anni insieme, la coppia starebbe pensando alla convivenza. Il primo passo verso il matrimonio? Prime crepe per Valentina Ferragni e Matteo Napoletano Pasqua separati e fan subito in allarme: Valentina Ferragni e Matteo Napoletano starebbero attraversando un momento delicato.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Melissa Satta cerca casa con Beretta, aria di crisi per Valentina Ferragni e Alvaro Morata dopo Alice Campello Leggi anche: Alice Campello senza pace, dopo la crisi con Alvaro Morata il grave furto d'identità: "Aiutatemi" Leggi anche: “Alvaro Morata e Alice Campello vivono separati”, il calciatore ha lasciato la casa in cui viveva con moglie e figli