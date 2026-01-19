Alvaro Morata e Alice Campello vivono separati il calciatore ha lasciato la casa in cui viveva con moglie e figli

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati a essere ufficialmente separati, secondo quanto riportato da Hola. Il calciatore avrebbe lasciato la residenza condivisa con la famiglia, segnando un cambiamento nelle loro vite. Questa notizia riguarda gli ultimi sviluppi della situazione tra i due, che si sono svolti nelle settimane recenti. Di seguito, i dettagli più aggiornati sulla loro separazione.

“Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu”, l’influencer rompe il silenzio e fa chiarezza

Alice Campello ha deciso di parlare dopo le recenti rumors riguardanti la sua relazione con Alvaro Morata. In un messaggio ufficiale, l’influencer ha smentito ogni accusa di tradimento e ha chiarito la propria posizione, offrendo una versione dei fatti in modo diretto e rispettoso. Questa dichiarazione mira a fare luce sulla situazione, evitando fraintendimenti e mantenendo un atteggiamento sobrio e trasparente.

Alvaro Morata e Alice Campello si ignorano nel bilancio di fine anno: “2025 duro a livello personale e lavorativo”

Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso sui social un bilancio del 2025, evidenziando le difficoltà affrontate a livello personale e lavorativo. La loro riflessione si concentra sulle sfide incontrate nell’anno appena concluso, offrendo uno sguardo sincero sulla loro esperienza. Entrambi hanno sottolineato come il 2025 sia stato un anno complesso, segnato da momenti di difficoltà e riflessione.

