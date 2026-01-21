Alice Campello senza pace dopo la crisi con Alvaro Morata il grave furto d' identità | Aiutatemi

Alice Campello si trova ad affrontare un momento difficile, segnato dalla recente crisi con Alvaro Morata e da un grave caso di furto d’identità. L’imprenditrice e influencer veneziana ha chiesto aiuto, evidenziando le difficoltà personali e familiari che la coinvolgono. In questa fase complessa, il suo racconto mette in luce le sfide che può comportare la tutela della propria privacy e integrità.

The Beauty, la serie thriller sulla bellezza. Rebecca Hall: "Combatto ogni giorno la trappola della vanità" Un periodo non facile questo, per Alice Campello. L'imprenditrice e influencer veneziana, si trova già in un momento piuttosto complicato della sua vita privata e familiare. La crisi matrimoniale con il calciatore spagnolo Alvaro Morata, sembra essersi trasformata nella seconda separazione della coppia (dopo la prima, datata 2024), almeno stando ai gossip, rafforzati da un servizio fotografico pubblicato qualche giorno fa da un magazine iberico che mostrava Morata citofonare a casa della sua famiglia, prendere uno dei suoi quattro figli e portarlo in una casa che si trova qualche centinaia di metri più in là, sempre in pieno centro a Milano, la sua nuova casa.

