A Melfi è stato completato il nuovo Padiglione A dell’ospedale, un intervento volto ad ampliare le strutture del presidio sanitario. La costruzione rappresenta un passo importante nel processo di potenziamento delle infrastrutture, proseguendo un percorso iniziato in passato. Il nuovo padiglione si inserisce nel contesto di un ospedale che ha radici storiche profonde nella zona.

L’evoluzione del presidio ospedaliero di Melfi, che affonda le sue radici nella storia medievale della zona, prosegue con il potenziamento delle infrastrutture attraverso la costruzione del nuovo Padiglione A. La struttura, concepita per rispondere alle moderne esigenze antisismiche, si svilupperà su cinque livelli fuori terra, destinando il piano terra agli ambulatori e ai servizi, mentre i quattro piani superiori saranno dedicati ai reparti di degenza. Le radici di questo servizio sanitario sono profonde e risalgono a una struttura conventuale situata nei pressi della Cattedrale, già documentata nelle mappe del Placitelli nel Cinquecento....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi, nuovo Padiglione A: l’ospedale cresce tra storia e futuro

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