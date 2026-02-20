DS N°7 | 350CV design inedito e futuro elettrico made in Melfi

Il nuovo DS N°7, presentato a Melfi, si distingue per il suo design innovativo e la potenza di 350 CV. La causa di questa novità è l’intenzione di offrire un SUV elegante e tecnologico, pensato per il segmento premium. Il veicolo combina linee moderne con dettagli distintivi, come i fari a LED e la calandra imponente. Equipaggiato con motorizzazioni ibride ed elettriche, punta a conquistare chi cerca prestazioni e sostenibilità. Le prime consegne sono previste entro la fine dell’anno, confermando l’impegno del marchio nel settore.

DS N°7: Anticipazioni sul Nuovo SUV di Melfi, Tra Design Innovativo e Motorizzazioni Ibride ed Elettriche. La nuova DS N°7, un SUV che segna una svolta nel design e nelle motorizzazioni per la casa automobilistica francese, si prepara al debutto con immagini trapelate che ne rivelano le linee. Il modello, destinato a essere prodotto nello stabilimento Stellantis di Melfi, si posiziona come erede della DS 7 e offrirà una gamma di soluzioni che spazia da motorizzazioni ibride a opzioni completamente elettriche, con una potenza massima che potrebbe raggiungere i 350 cavalli nelle varianti più performanti.🔗 Leggi su Ameve.eu Melfi e Atessa puntano al rilancio, Cassino attende ancora un futuro industriale certoMelfi e Atessa si preparano a lanciare nuovi modelli nelle loro fabbriche. Leggi anche: Inedito Rivanera ’Piccolo’. Geometria, materia ed estetica si fondono in un design unico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuova DS N°7, immagini leak anticipano il design del SUV prodotto a Melfi; DS N°7, sguardo al nuovo SUV-coupé prodotto a Melfi; DS N°7: le prime immagini che svelano il look del nuovo SUV prodotto a Melfi [FOTO LEAKED]; DS N°7, il futuro SUV realizzato a Melfi beccato su strada. DS N°7: sul web le prime immagini senza veli del nuovo SUV che sarà prodotto a MelfiDS N°7 è una delle prossime novità previste per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica francese. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Nel frattempo sul web sono apparsi le ... clubalfa.it DS N°7: le prime immagini che svelano il look del nuovo SUV prodotto a Melfi [FOTO LEAKED]La DS N°7, come sarà ribattezzata la nuova generazione della DS 7, è pronta a fare il suo debutto come ... msn.com Prime immagini della nuova #DS N°7: SUV su piattaforma STLA Medium e produzione a Melfi. Attese versioni mild hybrid 145 CV, plug-in 225 CV ed elettriche fino a 350 CV. motorionline.com/ds-n7-le-prime… x.com