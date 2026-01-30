Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsi

Un uomo di 33 anni giapponese ha venduto quattro Rolex per circa 230 mila euro, ma la transazione si è rivelata una truffa. Chi ha comprato i orologi con soldi falsi si è allontanato prima che potesse essere fermato. La polizia sta indagando per cercare di risalire all’identità del compratore.

La segnalazione alle forze dell'ordine è arrivata intorno alle 2:45 del 17 gennaio da un hotel in zona Bravetta. Qui la vittima ha raccontato agli agenti di essersi accorto del raggiro. Davanti alle forze dell'ordine, infatti, ha raccontato di essere stato truffato. In pratica, l'uomo si era dato appunto con un cliente in un locale della zona dei Colli Portuensi per la vendita degli orologi di lusso. Boom di furti, truffe e borseggi. Perché Roma è la capitale degli impuniti Una volta mostrata la merce l'acquirente ha pagato. Come? Ottocento euro autentici e 228mila euro apparentemente veri ma che, in realtà, erano fac-simili.

