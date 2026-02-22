oro nascosto in italia il tesoretto dei privati vale fino a 209 miliardi di euro

Gli italiani possiedono circa 1.500 tonnellate di oro nascosto, con un valore stimato fino a 209 miliardi di euro. Questa quantità rappresenta un patrimonio privato spesso celato, che può essere recuperato in ogni momento e rappresenta una riserva di sicurezza economica. La presenza di tanto oro sotterraneo dimostra come molte famiglie preferiscano mantenere il metallo prezioso sotto forma di oggetti o lingotti in casa. I dettagli di questa ricchezza rimangono ancora in parte sconosciuti.

Gli italiani nascondono moltissimo oro, fino a 1.500 tonnellate secondo alcune stime. Il metallo più prezioso è da sempre considerato un bene rifugio sicuro, capace di resistere ai periodi di forte inflazione ma anche facilmente liquidabile se sono necessari fondi immediati. Gli italiani, che hanno una forte tendenza al risparmio, hanno quindi accumulato lingotti in casseforti e cassette di sicurezza per anni. La cifra è molto alta, soprattutto se si considera che la Banca d’Italia, che è la terza banca centrale mondiale per riserve auree, non arriva nemmeno al doppio delle riserve private stimate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

