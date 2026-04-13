Mazzette per bypassare interdittive antimafia arrestato un poliziotto

Un poliziotto della Questura di Caserta è stato arrestato e portato in custodia. L'operazione riguarda presunte tangenti per aggirare interdittive antimafia. Le indagini hanno portato all'arresto dell'agente, che ora si trova sotto inchiesta. La vicenda si inserisce in un'azione investigativa più ampia volta a fare luce su eventuali irregolarità all’interno delle forze dell’ordine. La cronaca riguarda un episodio specifico e diretto di corruzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un poliziotto della Questura di Caserta è stato arrestato e condotto in carcere, su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord, dagli agenti della Squadra Mobile di Caserta, per i reati di concussione e rivelazione di segreto; con il poliziotto è finito in carcere per gli stessi reati anche un commercialista. Secondo l’indagine coordinata dall’ ufficio inquirente di Napoli Nord guidata dal procuratore Domenico Airoma, l’ispettore della polizia avrebbe chiesto, con la complicità del commercialista, somme di danaro a imprenditori per inserire alcune aziende nella cosiddetta ‘White List’ della prefettura o per fare in modo che non venissero cancellate.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mazzette per bypassare interdittive antimafia, arrestato un poliziotto “Interdittive antimafia strumento di prevenzione”: conferma definitiva per il gruppo MarinelliTempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’interdittiva antimafia nei confronti di una società irpina del... Castellammare ancora nel mirino dell'Antimafia: interdittive della Prefettura per due aziendeProsegue l'attività di prevenzione antimafia svolta dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione...