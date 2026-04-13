Chiuso il primo dei 13 cantieri dell' Aca per la tarda serata il completamento di quelli più articolati
Nella giornata di oggi è stato chiuso il primo dei tredici cantieri dell'Aca dedicato ai lavori sull'acquedotto Giardino. Secondo l'aggiornamento diffuso alle ore 16 dall'azienda comprensoriale acquedottistica, i lavori più complessi continueranno fino a tarda sera e saranno seguiti dagli interventi successivi. La chiusura del primo cantiere segna un passo avanti nel calendario delle attività di manutenzione programmate dall'ente.
È stato chiuso il primo cantiere dell'Aca per l'intervento in corso sull'acquedotto Giardino.Questa quanto comunica l'aggiornamento delle ore 16 diffuso dall'azienda comprensoriale acquedottistica.Le attività sono in regolare avanzamento ed è stato completato il primo dei 13 interventi previsti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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