Chiuso il primo dei 13 cantieri dell' Aca per la tarda serata il completamento di quelli più articolati

Nella giornata di oggi è stato chiuso il primo dei tredici cantieri dell'Aca dedicato ai lavori sull'acquedotto Giardino. Secondo l'aggiornamento diffuso alle ore 16 dall'azienda comprensoriale acquedottistica, i lavori più complessi continueranno fino a tarda sera e saranno seguiti dagli interventi successivi. La chiusura del primo cantiere segna un passo avanti nel calendario delle attività di manutenzione programmate dall'ente.