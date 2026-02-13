Le due ragazze nei guai per un furto di cosmetici da 4.500 euro

Due giovani sono state fermate dopo aver tentato di rubare cosmetici per un valore di 4.500 euro. Le ragazze hanno saccheggiato gli scaffali di un negozio di bellezza, riempiendo borse piene di prodotti di marca. Poi, hanno cercato di uscire senza pagare, ma sono state immediatamente intercettate dal personale di sicurezza. La scoperta del tentato furto ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che ora indagano sui loro precedenti. Un episodio che ha suscitato grande sorpresa tra i clienti presenti nel negozio.

Hanno letteralmente svaligiato gli scaffali dei cosmetici, riempiendo alcune borse di prodotti di bellezza, e hanno provato a portarsela a casa senza pagare il conto da 4.500 euro. Il piano delle due giovani - entrambe 21enni - era semplice: riempire le buste di trucchi e prodotti di bellezza, lasciarle vicino a una cassa chiusa e riprenderle una volta superati i tornelli. Peccato che il personale di sicurezza non ci sia cascato e abbia subito chiamato i Carabinieri. Il colpo da 4.500 euro finito in un lampo, con tanto di figuraccia, mercoledì 11 febbraio all'Esselunga di Desenzano. Risultato? Una delle due ragazze, con precedenti, è stata arrestata sul posto.