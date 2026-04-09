Francesco Bagnaia e piloti MotoGP sostengono Aleix Espargaro dopo l’incidente nei test

Dopo un incidente avvenuto durante i test in Malesia, Aleix Espargaro ha ricevuto il supporto di diversi piloti di MotoGP, tra cui Francesco Bagnaia, che ha espresso pubblicamente vicinanza e solidarietà nei confronti del collega. L’incidente ha coinvolto il pilota in sella a una moto durante una sessione di prove. Nessuna informazione aggiuntiva sulle condizioni di Espargaro è stata comunicata in questa fase.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, ha espresso il suo sostegno ad Aleix Espargaro dopo il grave incidente subito durante un recente test in Malesia. L’incidente ha turbato non solo Espargaro, ma anche l’intera comunità motociclistica che ha mostrato grande solidarietà nei suoi confronti. Espargaro, impegnato nello sviluppo della nuova moto 850cc di Honda insieme al suo compagno di squadra Takaaki Nakagami, era tornato al circuito di Sepang per ulteriori prove. Tutta l’attenzione era rivolta a questo nuovo modello, atteso per il lancio ufficiale nel prossimo anno, suscitando entusiasmo tra i fan. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Francesco Bagnaia e piloti MotoGP sostengono Aleix Espargaro dopo l’incidente nei test. Leggi anche: Incidente in MotoGP, Aleix Espargaró trasportato d'urgenza in ospedale: cosa è successo Leggi anche: Grave incidente in un test per Aleix Espargaró: varie fratture vertebrali per lo spagnolo Temi più discussi: Bagnaia-Aprilia, Rivola non ha dubbi: Noi rigeneriamo i piloti - News - MotoGP; MotoGP - Bagnaia già con Aprilia. E la GP26 gli dà ragione ogni domenica...; Stipendi dei piloti di MotoGP: quanto guadagnano i piloti di MotoGP?; MotoGP, Aprilia si prepara ad accogliere Bagnaia. Rivola: Sappiamo rigenerare i piloti. Francesco Bagnaia senza capo squadra all’Aprilia: Ducati pronta a ostacolare il trasferimento.Ducati è in fermento per il futuro del suo team e, secondo le ultime notizie, sta cercando di impedire a Cristian Gabarrini, ingegnere di fiducia di Francesco Bagnaia, di unirsi a lui in Aprilia dopo ... napolipiu.com Rivola: Bagnaia? Noi rigeneriamo i pilotiL'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola è convinto di trovare il miglior Francesco Bagnaia nel 2027 ... formulapassion.it Utopia Non proprio. La memoria aiuta a capire. Quando Jorge Martín vinse il titolo contro Francesco Bagnaia, lo fece con una ferocia agonistica fuori dal comune. Anche quando non aveva il passo, non si tirava indietro: basta ricordare Sepang 2024, con que - facebook.com facebook Un sabato ricco di adrenalina per Francesco Bagnaia e il #DucatiLenovoTeam che conquistano il secondo gradino del podio nella Sprint Race del #USGP. Ora occhi puntati sulla gara di oggi! #ForzaDucati @ducaticorse #UnaConnessioneAllungaLaVita x.com