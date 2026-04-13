Maturità la protesta della Gilda | Compensi commissari fermi al 2007 e indecorosi Le tabelle vanno raddoppiate
Ogni anno, in vista degli esami di maturità, si ripete la protesta della Gilda degli insegnanti, che questa volta denuncia come i compensi dei commissari siano ancora quelli del 2007 e considerati insufficienti. La rappresentanza chiede di raddoppiare le tabelle retributive, ritenendole indecorose e inadeguate rispetto alle responsabilità del ruolo. La questione si inserisce nel tradizionale appuntamento primaverile legato agli esami, con una critica rivolta alla mancata revisione delle retribuzioni.
Un rito che si ripete ogni primavera, ma che quest'anno suona come una denuncia ancora più amara. Mentre le scuole si preparano ad allestire le commissioni per l'Esame di Stato 2026, il sindacato Gilda degli Insegnanti alza la voce contro quella che definisce una "vertenza congelata" da quasi due decenni: i compensi per i commissari d'esame. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?Maturità 2026, al via la domanda su Istanze online per far parte della commissione in qualità di Presidente eo commissario.
Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni.