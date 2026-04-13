Maturità la protesta della Gilda | Compensi commissari fermi al 2007 e indecorosi Le tabelle vanno raddoppiate

Ogni anno, in vista degli esami di maturità, si ripete la protesta della Gilda degli insegnanti, che questa volta denuncia come i compensi dei commissari siano ancora quelli del 2007 e considerati insufficienti. La rappresentanza chiede di raddoppiare le tabelle retributive, ritenendole indecorose e inadeguate rispetto alle responsabilità del ruolo. La questione si inserisce nel tradizionale appuntamento primaverile legato agli esami, con una critica rivolta alla mancata revisione delle retribuzioni.