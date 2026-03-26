Maturità 2026 nuovo esame con numero minore di commissari ma compensi fermi ancora al 2007?

Per la maturità del 2026, è aperta la possibilità di candidarsi tramite il portale Istanze online per entrare a far parte delle commissioni d'esame, come Presidente o commissario. La nuova prova prevede un numero inferiore di commissari rispetto agli anni precedenti, mentre i compensi per i membri delle commissioni rimangono invariati dal 2007.

Maturità 2026, al via la domanda su Istanze online per far parte della commissione in qualità di Presidente eo commissario. Per tanti docenti e Dirigenti scolastici la presentazione della domanda è obbligatoria, e anche accettare l'incarico e portarlo avanti con professionalità e dedizione. Ad oggi però i compensi sono fermi al 2007. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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