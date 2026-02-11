Dal palco di Zelig all’insegnamento vi spiego perché Intervista ad Enzo Limardi

Enzo Limardi, noto comico e attore, ha deciso di tornare in aula per insegnare. Dopo aver passato anni sui palcoscenici di Zelig, ora si dedica a trasmettere le sue esperienze agli studenti.

C'è chi entra a scuola portandosi dietro una vita intera, fatta metaforicamente di palcoscenici, luci, risate e applausi. E poi c'è chi, dopo averla vissuta realmente, arriva a sedersi in cattedra. La storia di Enzo Limardi appartiene proprio a questa seconda categoria.

