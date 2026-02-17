Maturità 2026 | griglia di valutazione del Colloquio sarà modificata ma non rivoluzionata Ecco come

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha deciso di aggiornare la griglia di valutazione del Colloquio di maturità 2026 dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da docenti e studenti. La modifica mira a rendere più chiara la modalità di valutazione senza stravolgere il percorso già previsto. Una delle novità riguarda l’introduzione di criteri più specifici per valutare l’esposizione e l’uso delle fonti, con l’obiettivo di rendere più trasparente il punteggio assegnato. La nuova griglia sarà disponibile già nelle prossime settimane, in modo da permettere ai docenti di preparare meglio gli studenti.

Uno dei quesiti ricorrenti tra gli addetti ai lavori, nei giorni successivi alla pubblicazione delle discipline oggetto della seconda prova e del Colloquio, è relativo alla nuova griglia di valutazione del Colloquio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Esame maturità 2026, colloquio orale al centro della riforma. Frassinetti: “Valutazione più realistica del percorso dello studente” [VIDEO INTERVISTA]Il governo prepara una svolta per l’esame di maturità del 2026. Nuovo esame di Maturità 2026: via il documento iniziale, spazio al Curriculum. Manca ancora griglia di valutazioneIl Ministero dell’Istruzione annuncia un cambiamento importante per l’esame di maturità del 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maturità 2026: ecco come cambia la prova orale; Maturità 2026: griglia dell’orale e criteri di valutazione (come ottenere fino a 20 punti); Maturità 2026: come cambia la prova orale per tutti i licei; Crediti scolastici Maturità 2026: tabella aggiornata e calcolo della media voti. Maturità 2026, Invalsi nel curriculum dello studente: cosa cambiaGli Invalsi diventano parte del Curriculum dello Studente nel 2026 per certificare le abilità dei diplomati per il post-esame. Ecco le novità ... quifinanza.it Maturità 2026, pubblicazione voti prove scritte prima della prova orale. Non cambia nullaMaturità 2026: un chiarimento utile per dirimere un punto ancora in dubbio, più tra gli studenti a dire la verità che tra i docenti interessati alla procedura che da giugno assumerà una veste modifica ... orizzontescuola.it Nel video pubblicato sui profili social della MotoGP in cui è stato chiesto a Marc Márquez di comporre la griglia dei piloti per il 2027 sono nati articoli piuttosto particolari. Il fatto che qualcuno abbia preso seriamente un gioco mi ha fatto sorridere....sembrava qu x.com : da ragazzo sentiva la pressione di mostrarsi forte, sicuro, “a posto”. Oggi invece ha ribaltato tutto: accettare le proprie fragilità è maturità, non debolezza. E va ancora più a fondo: «Le persone più bloccate nella vita sono quelle facebook