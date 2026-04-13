Maturità 2026 domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile | chi deve compilarla chi può non farlo I compensi LO SPECIALE

Entro oggi, 13 aprile, devono essere inviate le domande per i commissari esterni e i Presidenti di commissione per la Maturità 2026. La procedura riguarda i docenti e i Dirigenti Scolastici coinvolti nella formazione delle commissioni d’esame. Sono previsti alcuni casi in cui è possibile non presentare la domanda, mentre altri devono assolutamente compilarla. I compensi per i ruoli sono stati specificati in un approfondimento dedicato.

La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obbligatorio. L'articolo Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni.