Maturità 2026 documento 15 maggio non è stato eliminato Precisazioni

Le scuole italiane si preparano alla Maturità 2026, ma ancora non c’è certezza sul documento del 15 maggio. Le istituzioni devono definire come nominare le commissioni e organizzare gli adempimenti necessari. Fino adesso, niente novità ufficiale sulla cancellazione del documento, e le scuole sono in attesa di indicazioni chiare per poter procedere con le operazioni.

