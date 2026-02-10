Maturità 2026 documento 15 maggio non è stato eliminato Precisazioni
Le scuole italiane si preparano alla Maturità 2026, ma ancora non c’è certezza sul documento del 15 maggio. Le istituzioni devono definire come nominare le commissioni e organizzare gli adempimenti necessari. Fino adesso, niente novità ufficiale sulla cancellazione del documento, e le scuole sono in attesa di indicazioni chiare per poter procedere con le operazioni.
Maturità 2026: si accendono i riflettori sulla parte relativa alla nomina delle commissioni e agli adempimenti che porteranno le scuole a poter garantire l'insediamento della commissione. Sgombriamo il campo da una fastidiosa fake news. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità, Valditara: “Eliminato il documento del 15 maggio, creava ansia negli studenti. Ma l’orale si deve fare”
