Il femminismo è una lotta di tutte e tutti Matilda De Angelis e l’ultimo atto di Lidia Poët | Se continuiamo a combattere prima o poi qualcosa cambierà

Matilda De Angelis ha dichiarato che il femminismo riguarda tutte e tutti, mentre l'ultimo episodio dedicato a Lidia Poët si conclude con un messaggio di speranza: continuare a lottare potrebbe portare a cambiamenti. La narrazione, ambientata nel Piemonte di fine Ottocento, non si limita a essere una detective story in costume, ma si presenta come un racconto che riflette le contraddizioni del mondo attuale.

Non solo una detective story in costume, ma un manifesto generazionale che dal Piemonte di fine Ottocento arriva dritto al cuore delle contraddizioni del presente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Chi è Alessandro De Santis, il fidanzato di Matilda De Angelis: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”Sono passati due anni da quando Matilda De Angelis e il cantante Alessandro De Santis hanno ufficializzato la loro storia d’amore e oggi la relazione...