L’attrice ha parlato apertamente del suo percorso personale, descrivendo come l’ansia e il dolore abbiano influenzato la sua vita. Ha spiegato di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per affrontare le difficoltà emotive e di aver lavorato anche sulla relazione con il suo corpo. Queste testimonianze sono state rese pubbliche durante interviste recenti, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza.

L’attrice Matilda De Angelis ha condiviso dettagli profondi sul suo vissuto psicologico e sulla gestione del proprio corpo, rivelando un percorso di guarigione iniziato con il supporto della psicoterapia. Durante un recente colloquio mediatico dell’8 aprile 2026, l’interprete ha descritto la transizione da una fase di forte fragilità e ansia a una condizione di maggiore equilibrio interiore e consapevolezza personale. Il superamento del blocco emotivo attraverso la terapia. Il malessere che ha caratterizzato il passato di Matilda De Angelis non era un fenomeno superficiale, ma un sentimento oppressivo che l’attrice faticava a riconoscere. In precedenza, la tendenza a respingere le proprie emozioni alimentava un circolo vizioso: la negazione dei sentimenti finiva per nutrire direttamente l’ansia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matilda De Angelis: il coraggio di affrontare l’ansia e il dolore

Matilda De Angelis: il nuovo video sull’amore proprioMatilda De Angelis ha appena condiviso un nuovo contenuto video intitolato Amarsi un po’, disponibile oggi, mercoledì 11 marzo 2026.

Chi è Alessandro De Santis, il fidanzato di Matilda De Angelis: “Mi sarei innamorata di lui anche se avesse fatto il panettiere, il giardiniere o l’impiegato di banca”Sono passati due anni da quando Matilda De Angelis e il cantante Alessandro De Santis hanno ufficializzato la loro storia d’amore e oggi la relazione...