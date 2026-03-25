GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest

Su Tv8 torna il GialappaShow con la sua settima edizione, prevista per lunedì 30 marzo. La trasmissione, che vede la partecipazione di Jovanotti e del Mago Forest, proporrà un mix di nuovi e vecchi personaggi. La programmazione ha come obiettivo di intrattenere il pubblico con momenti di comicità e sketch. L’appuntamento rappresenta il ritorno del programma dopo una pausa.

Preparatevi a ridere, su Tv8 torna il GialappaShow con la sua settima edizione. La data di partenza della trasmissione, pronta a sorprendere gli spettatori con nuovi e vecchi personaggi, è fissata per lunedì 30 marzo. Dopo Laura Pausini nell’autunno del 2024, un altro peso massimo della musica italiana si prepara ad affiancare il Mago Forest alla conduzione: Jovanotti. Per il cantante si tratta di un ritorno alle origini, che richiama i tempi di Deejay Television e che lo vede tornare a calcare il palco in un ruolo, quello di conduttore, che non rivestiva da diverso tempo. “Ragazzi, ma che figata!”, sono state le sue prime dichiarazioni in merito in un post condiviso sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest Articoli correlati Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorpreseIn onda dal 30 marzo Sarà Jovanotti ad aprire la nuova, attesissima stagione del GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santindella... Mago Forest: «Se La Juve va in Champions con questa squadra sarà ancora spettatrice. Rinnovo Vlahovic a qualsiasi cifra, non pago io»Nico Gonzalez torna alla Juve? L’Atletico vuole trattare al ribasso e Spalletti ne va pazzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mago Forest Temi più discussi: Jovanotti co-conduttore della prima puntata di GialappaShow; Jovanotti sarà il primo co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow; Jovanotti è il primo co-conduttore della nuova stagione di GialappaShow.; GialappaShow, tutte le anticipazioni e le indiscrezioni del globo terraqueo e quella di MOW: Giovanni Vernia pronto a perculare Jovanotti in studio - MOW - Mowmag.com. Jovanotti debutta come primo co-conduttore del GialappaShowLorenzo Jovanotti Cherubini è stato ufficialmente annunciato come il primo co-conduttore della nuova e attesa stagione di GialappaShow, la popolare trasmissione comica che andrà in onda su TV8. L'appu ... it.blastingnews.com Jovanotti il primo co-conduttore della nuova stagione del GialappaShowSarà Jovanotti ad aprire la nuova attesissima stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa's Band, prodotto da Banijay Italia, al via dal 30 marzo, ogni ... ansa.it Sul numero di Telesette in edicola, il Mago Forest ci racconta tutte le novità dell’edizione numero sette di “GialappaShow” #gialappasband #gialappashow #telesette #magoforest #intervista - facebook.com facebook Il Mago Forest sul rinnovo di #Vlahovic 'A qualsiasi cifra, mica pago io' x.com