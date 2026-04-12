Chi era Giacomo Bongiorni l’uomo ucciso dalla baby gang a Massa | responsabile nella metalmeccanica e tifoso della Fiorentina

Un uomo di 47 anni è stato ucciso a Massa durante un tentativo di fermare un atto vandalico commesso da un gruppo di ragazzi. L’uomo, impiegato nel settore metalmeccanico e tifoso della Fiorentina, è stato colpito ripetutamente dai giovani, che poi si sono dati alla fuga. La vittima aveva cercato di intervenire per impedire il gesto, ma è stata aggredita e uccisa. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Intervenuto nel tentativo di fermare un gesto vandalico, il 47enne è stato massacrato da un gruppo di ragazzi ed è morto a seguito dell'aggressione davanti alla compagna e al figlio Giacomo Bongiorni, 47enne ucciso da una baby-gang a Massa (MS), si trovava in piazza Felice Palma insieme al fi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi era Giacomo Bongiorni, l’uomo ucciso dalla baby gang a Massa: responsabile nella metalmeccanica e tifoso della Fiorentina Massa, chi era Giacomo Bongiorni: il papà ucciso da una baby gang davanti al figlioUna serata come tante si è trasformata in tragedia nel cuore di Massa per Giacomo Bongiorni, il 47 anni che ha perso la vita dopo una brutale... Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.