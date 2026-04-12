Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa, un uomo di 47 anni è stato aggredito e ucciso in piazza. Le forze dell’ordine hanno fermato tre ragazzi, uno dei quali è minorenne, ritenuti coinvolti nell’episodio. La vicenda ha portato all’arresto di tre giovani accusati di aver preso parte al pestaggio fatale. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

MASSA – Tre giovani sono stati fermati dalle forze dell’ordine, accusati di aver preso parte al pestaggio mortale nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile a Massa in cui ha perso la vita Giacomo Bongiorni di 47 anni. L’uomo è morto dopo essere stato assalito, intorno all’una, da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma, in pieno centro cittadino e a pochi metri dal Comune. Con lui anche il figlio di 11 anni. I fermati sono Ionut Alexandru Miron di 23 anni e Eduard Alin Carutasu di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena e un minorenne. I tre giovani sono accusati di omicidio volontario in concorso. Le indagini svolte dai Carabinieri...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: fermati tre ragazzi, uno è minorenne

Massa, 47enne rimprovera un gruppo di ragazzi: aggredito e ucciso“Lui era tranquillo qui, con il figlio, con la compagna ed è stato aggredito da questi animali, io li definisco così perché non sono persone da...

Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anniTragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma.