Giacomo Bongiorni morto a Massa dopo l'aggressione davanti al figlio | fermati 3 ragazzi uno è minorenne

Nella notte a Massa, un uomo è stato aggredito davanti al proprio figlio in piazza Palma. Dopo l'incidente, sono stati fermati tre giovani, tra cui un minorenne, di 19 e 23 anni. L'uomo è morto a seguito delle ferite riportate durante l'aggressione. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto e sui motivi dell'aggressione.

Due giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati dopo la morte di Giacomo Bongiorni, aggredito la scorsa notte in piazza Palma a Massa. Devono rispondere di omicidio volontario in concorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione . Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermati due maggiorenni e un minorenneDue giovani di 19 e 23 anni e un minorenne sono stati fermati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47enne aggredito la scorsa notte in piazza Palma a...