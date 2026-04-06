mary di danimarca ha accolto ufficialmente a palazzo due nuovi cavalli il significato dei nomi curiosi su amicait

La regina Mary di Danimarca ha ufficialmente accolto due cavalli all’interno del palazzo reale. Si tratta di esemplari di razza oldemburghese, che sono stati presentati con una cerimonia formale. I due nuovi arrivati hanno ricevuto un’accoglienza particolare da parte della sovrana, senza che si tratti di un evento legato alla nascita di un royal baby. La notizia è stata riportata sul sito Amica.it.

Ci sono due nuovi arrivati alla corte reale danese. No, non sono royal baby. Sono due cavalli. Due meravigliosi esemplari di razza oldemburghese che hanno ricevuto un’accoglienza davvero speciale dalla regina Mary. Lunedì 30 marzo dalla casa reale di Danimarca sono state diffuse nuove foto della regina Mary. Una serie di scatti realizzati nelle Scuderie Reali che hanno come protagonista la moglie di re Frederik, ritratta mentre accoglieva ufficialmente due nuovi cavalli Oldenburg. I due esemplari sono stati acquistati da poco dalla Kongehuset e sono strettamenti legati alla monarchia danese. Tale razza, infatti, ha avuto origine tra il XVI e il XVII secolo nella Contea di Oldenburg, storica patria della royal family di Danimarca. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mary di Danimarca ha accolto ufficialmente a palazzo due nuovi cavalli. Il significato dei nomi curiosi. Su Amica.it

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Giovani rampolli crescono, e si arruolano. Così la principessa Isabella, figlia di Mary di Danimarca e seconda in linea di successione al trono, una volta preso il diploma inizierà il servizio militare. L'annuncio è arrivato dalla stessa Casa Reale danese, con una facebook