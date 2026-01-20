Ospedale Cardarelli di Napoli grave carenza di sangue Appello ai giovani | Venite a donare è importantissimo

L’ospedale Cardarelli di Napoli segnala una significativa carenza di sangue, rendendo urgente una donazione. Daniela Graziano, responsabile temporaneo della Medicina trasfusionale, invita i giovani a contribuire, sottolineando l’importanza di questa azione per garantire le necessità del reparto. Donare sangue è un gesto semplice e importante per supportare chi ha bisogno di cure urgenti.

Allarme per una grave carenza di sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli. A lanciarlo Daniela Graziano, responsabile pro tempore della Medicina trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Napoli. In ospedale ci sono “moltissimi malati cronici (come coloro i quali si sottopongono a chemioterapia e i pazienti talassemici), oltre alle necessità per chirurgia e urgenza e agli interventi dovuti a traumi da strada. A fronte di tutto questo, le donazioni sono assolutamente insufficienti”. La Graziano ne ha parlato nel corso della trasmissione televisiva in onda su Canale 9, ‘Campania 24’. Rispondendo alle domande del giornalista Vincenzo Mele, la Graziano ha anche spiegato che, nel quadro complessivo, sono “certamente più carenti i gruppi sanguigni Rh negativo e gli 0 positivi, che sono meno probabili nella popolazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Grave carenza di sangue all’ospedale Cardarelli di Napoli, l’appello: “Venite a donare”L'ospedale Cardarelli di Napoli segnala una grave carenza di sangue.

