Formiche nella mensa che fa i pasti per ospedale Cardarelli e Asl Napoli 1 | multa dai Nas
Durante un controllo, i Nas hanno riscontrato la presenza di formiche nel deposito alimenti di una ditta che fornisce pasti all’ospedale Cardarelli e all’Asl Napoli 1. In seguito alle verifiche, è stata comminata una multa all’azienda coinvolta. Le autorità sanitarie hanno proceduto con le ispezioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Trovate formiche nel deposito alimenti della ditta mensa che serve il Cardarelli e l'Asl Napoli 1. Scatta la multa dei Nas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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