Formiche nella mensa che fa i pasti per ospedale Cardarelli e Asl Napoli 1 | multa dai Nas

Durante un controllo, i Nas hanno riscontrato la presenza di formiche nel deposito alimenti di una ditta che fornisce pasti all’ospedale Cardarelli e all’Asl Napoli 1. In seguito alle verifiche, è stata comminata una multa all’azienda coinvolta. Le autorità sanitarie hanno proceduto con le ispezioni e le sanzioni previste dalla normativa vigente.