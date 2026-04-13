Oggi la Serie A comunicherà ufficialmente, con una votazione a maggioranza, che il candidato alla presidenza della Federcalcio è l’ex presidente del Coni. La decisione riguarda l’operazione Malagò, come riportato anche da alcuni quotidiani nazionali. Marotta, dirigente attivo nel calcio, avrebbe manifestato l’intenzione di intestarsi questa operazione. La scelta viene considerata un passaggio importante nel panorama sportivo italiano.

Ha provato a ricucire i rapporti con Milan e Juventus facendo sapere che la sua «è stata una iniziativa a favore del calcio». A difesa dell’autonomia del calcio dalla politica Mp Pisa 30112025 - campionato di calcio serie A Pisa-Inter foto Matteo PapiniImage Sport nella foto: Giuseppe Marotta Oggi, come scritto anche da Repubblica, la Serie A ufficializzerà a maggioranza che il proprio candidato alla presidenza della Federcalcio è l’ex numero uno del Coni Giovanni Malagò. Si aggiungerà anche il Torino di Cairo al già consistente (14 club) elenco. Franco Ordine torna sull’irritazione che la raccolta di firme promossa da Marotta ha provocato in Milan e Juventus che hanno chiesto la disponibilità a Galliani.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marotta vuole intestarsi l’operazione Malagò (Ordine)

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