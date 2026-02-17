La battaglia politica di Marotta e Gravina è per difendere Rocchi Chiellini non lo vuole A fine anno si capirà Ordine
Franco Ordine spiega che la disputa tra Marotta e Chiellini nasce dalla volontà di proteggere Rocchi, con il primo che cerca di consolidare il suo ruolo e il secondo che si oppone. La questione si accende nel momento in cui si discute del futuro del designatore, con molte tensioni dentro il mondo del calcio. Alla fine dell’anno, si saprà se questa lotta avrà portato a cambiamenti concreti nell’organizzazione arbitrale.
La battaglia politica di Marotta è per difendere Rocchi. Chiellini non lo vuole. A fine anno si capirà (Ordine) Franco Ordine spiega chiaramente qual è la battaglia politica in atto per quel che riguarda gli arbitri. L’intervento di Marotta è stato teso a difendere Rocchi (designare degli arbitri) dalle accuse di Chiellini. A Marotta – aggiungiamo noi – ovviamente sta benissimo questo sistema arbitrale. Scrive Ordine sul Giornale: Secondo antica abitudine, i due litiganti, Beppe Marotta e Giorgio Chiellini, si sono seduti uno al fianco dell’altro durante i lavori dell’assemblea di ieri mattina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Chiellini: “Oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera. Rocchi non era neanche allo stadio”
Giorgio Chiellini ha commentato con rabbia quanto è successo durante Inter-Juventus, spiegando che Rocchi non era nemmeno presente allo stadio.
Marotta e Chiellini si confrontano in Assemblea: arbitri al centro del dibattito
Marotta e Chiellini hanno discusso oggi in assemblea sulla gestione degli arbitri, dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto il calcio italiano.
