Mario Casillo | Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare | bus elettrici al posto del tram progetto più rapido e sostenibile

Un accordo tra la Regione e i Comuni coinvolti ha portato alla decisione di sostituire il tram sulla tratta Gragnano–Castellammare con autobus elettrici, ritenuta una soluzione più rapida e sostenibile. La proposta prevede un investimento di circa 30 milioni di euro in meno rispetto al progetto originale, con tempi di realizzazione più certi. I sindaci dei territori hanno commentato che questa scelta rappresenta un collegamento più moderno e concreto per la zona.

Accordo tra Regione e Comuni: soluzione più fattibile, tempi certi e 30 milioni di risparmio. I sindaci: “Collegamento moderno e concreto per il territorio”. La Giunta Regionale della Campania ha approvato, nella seduta odierna, l’ atto di riconversione dell’ex tratta ferroviaria Gragnano–Castellammare di Stabia. Il progetto prevede l’implementazione di un sistema di Bus Rapid Transit (BRT) interamente elettrico, che sostituirà l’iniziale ipotesi del tram leggero, garantendo una mobilità a zero emissioni e una significativa accelerazione dei tempi di cantierizzazione. La decisione è frutto di una sinergia istituzionale tra il vicepresidente e assessore regionale ai trasporti, Mario Casillo, i sindaci di Gragnano (Nello D’Auria), Santa Maria la Carità (Giosuè D’Amora) e Castellammare di Stabia (Luigi Vicinanza).🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Mario Casillo: “Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare: bus elettrici al posto del tram, progetto più rapido e sostenibile” Mario Casillo: “Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare: bus elettrici al posto del tramAccordo tra Regione e Comuni: soluzione più fattibile, tempi certi e 30 milioni di risparmio. Bus elettrici al posto dell’ex ferrovia Gragnano-Castellammare di Stabia. Casillo: “Risparmiamo 30 mln di euro”In giunta regionale via libera alla riconversione dell'ex tratta ferroviaria Gragnano-Castellammare di Stabia.