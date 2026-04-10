Bus elettrici al posto dell'ex ferrovia Gragnano-Castellammare di Stabia Casillo | Risparmiamo 30 mln di euro

La giunta regionale ha approvato la riconversione dell'ex ferrovia che collega Gragnano a Castellammare di Stabia, decidendo di sostituire i treni con autobus elettrici. Questa modifica prevede l'eliminazione del servizio ferroviario tradizionale e l'installazione di mezzi a zero emissioni lungo il percorso. Secondo le stime, l'operazione permetterà di risparmiare circa 30 milioni di euro.

In giunta regionale via libera alla riconversione dell'ex tratta ferroviaria Gragnano-Castellammare di Stabia. Il progetto prevede l'implementazione di un sistema di Bus Rapid Transit (Brt) interamente elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mario Casillo: “Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare: bus elettrici al posto del tramAccordo tra Regione e Comuni: soluzione più fattibile, tempi certi e 30 milioni di risparmio.

Castellammare di Stabia e Gragnano: controlli dei CarabinieriTra Castellammare di Stabia e Gragnano, un servizio straordinario di controllo del territorio, con verifiche nei locali pubblici e nelle attività di...

Bus elettrici al posto dell’ex ferrovia Gragnano-Castellammare di Stabia. Casillo: Risparmiamo 30 mln di euroIn giunta regionale via libera alla riconversione dell’ex tratta ferroviaria Gragnano-Castellammare di Stabia. Il progetto prevede l’implementazione di un sistema di Bus Rapid Transit (Brt) ... fanpage.it

Trasporti, Casillo: 'Sulla ex tratta Gragnano–Castellammare bus elettrici al posto del tram'Accordo tra Regione e Comuni: soluzione più fattibile, tempi certi e 30 milioni di risparmio. I sindaci: 'Collegamento moderno e concreto per il territorio' ... lostrillone.tv