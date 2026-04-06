Marina Di Guardo innamorata dello chef Filippo La Mantia | Presentazioni in famiglia Una foto conferma tutto

Marina Di Guardo e Filippo La Mantia stanno vivendo una relazione che dura da circa un anno, mantenendo un basso profilo mediatico. Di recente, una foto condivisa sui social mostra la scrittrice insieme allo chef, confermando la loro vicinanza. La loro storia si sviluppa lontano dai riflettori e si è rafforzata nel tempo, senza particolari eventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

La relazione tra la scrittrice, madre di Chiara Ferragni, e il noto ristoratore siciliano prosegue alla grande: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia Prosegue a gonfie vele la relazione tra Marina Di Guardo e Filippo La Mantia. La scrittrice, madre di Chiara Ferragni, e il noto chef palermitano fanno coppia da poco meno di un anno e lontano da ogni forma di esposizione mediatica, stanno vivendo una storia diventata ancor più forte per la decisione di far entrare uno nella famiglia dell'altra. A raccontare il dettaglio è Gabriele Parpiglia che già lo scorso agosto aveva rivelato la frequentazione tra i due, descritti come complici e affiatati da quanti avevano avuto modo di vederli insieme a Milano. 🔗 Leggi su Today.it

Gisele Bundchen mamma innamorata: la top model 45enne ha celebrato il primo compleanno del piccolo River con tante foto di famigliaLa supermodella ha scelto di fare un’eccezione alla sua riservatezza condividendo su Instagram alcune immagini del piccolo, nato a inizio 2025 Gisele...

Gli studenti di Partinico incontrano la scrittrice Marina Di GuardoL’incontro si è svolto a Palermo, presso la "Feltrinelli" di via Cavour, grazie all’organizzazione de "Il Tuareg Tour Operator", realtà da anni...

Marina Di Guardo, la mamma delle Ferragni: La fama di Chiara mi ha dato visibilità, ma può anche minare la mia credibilità di scrittriceMilano, 17 novembre 2025 – Marina di Guardo torna in libreria con ‘Braccata’, il suo ultimo thriller pubblicato da Mondadori. Scrittrice affermata, nota per la sua sensibilità nel raccontare drammi ... ilgiorno.it

Marina Di Guardo, nuovo fidanzato per la mamma di Chiara Ferragni?/ Gli indizi portano allo chef La MantiaMarina di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, pare aver ritrovato l'amore al fianco del noto chef Filippo La Mantia: i rumor sempre più forti dopo che... Nuovo fidanzato per Marina di Guardo? I rumor ... ilsussidiario.net