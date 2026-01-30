Nasce Vissi d’arte il podcast che avvicina il pubblico all’opera

Nasce “Vissi d’arte”, il nuovo podcast che porta l’opera tra le persone. È un modo semplice e diretto per far conoscere il mondo dell’arte a chi non è esperto. Il podcast si rivolge a chi vuole scoprire di più senza complicazioni, puntando su un linguaggio accessibile. Con l’aumento dell’ascolto di podcast in Italia, il progetto punta a raggiungere un pubblico sempre più ampio, soprattutto tra le nuove generazioni. Circa 12 milioni di italiani ascoltano regolarmente questo tipo di contenuti, e “Vissi d’arte” vuole essere un punto

Il podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni. In Italia quasi un cittadino su tre ascolta podcast regolarmente e il 39% ne ha fruito nell'ultimo mese, pari a circa 12 milioni di persone. Generazione Z e Millennials guidano questa tendenza, attratti da contenuti capaci di trasformare l'ascolto in un'esperienza immersiva e coinvolgente. È in questo contesto che il podcast si afferma come uno strumento ideale per avvicinare il pubblico giovane alla musica classica, offrendo nuove chiavi di accesso a un patrimonio spesso percepito come distante. In questo scenario si inserisce Vissi d'arte, il nuovo podcast della Fondazione Ugo e Olga Levi, dedicato al mondo dell'opera lirica, parte imprescindibile dell'identità culturale italiana.

