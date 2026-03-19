A due ore da Roma c’è il cielo più pulito d’Italia | tra le vigne della Maremma dove nasce un vino sorprendente

A due ore da Roma si trova il cielo più pulito d’Italia, sopra le vigne della Maremma toscana, un’area dove si producono vini di qualità. Tra le colline e i boschi più selvaggi della regione, questa zona si distingue per le sue coltivazioni di uva e per il paesaggio che la circonda. La Maremma rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un territorio autentico e poco inquinato.

Tra Lazio e Toscana esiste una fascia di territorio dove la vite cresce immersa nei boschi della Maremma più selvaggia. È una terra di confine, geograficamente e storicamente: da una parte l’antico Granducato di Toscana, dall’altra lo Stato Pontificio. Qui, nel territorio di Manciano, il paesaggio cambia rapidamente e lascia spazio a macchie di vegetazione fitta, colline ventose e suoli ricchi di ferro e argilla rossa. In questo contesto si trova Tenuta Montauto, realtà vitivinicola a conduzione familiare guidata da Riccardo Lepri, che ha scelto di lavorare in un ambiente dove la natura è ancora dominante e dove i vigneti sono letteralmente incastonati tra boschi e macchia mediterranea. 🔗 Leggi su Funweek.it

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