Durante le riprese della serie Rocco Schiavone ad Aosta, Marco Giallini è caduto e ha subito un intervento chirurgico d'urgenza. L'incidente ha portato alla sospensione temporanea delle riprese della produzione. Il cast e la troupe sono stati informati dell'accaduto e stanno monitorando le condizioni dell’attore. La produzione ha deciso di bloccare le riprese fino a nuovo avviso.

Marco Giallini si trova ad Aosta per le riprese di Rocco Schiavone, proprio qui ha fatto una brutta caduta ed è stato operato d'urgenza Adesso il seguito delle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone sono a rischio. L’attore ieri è uscito dall’hotel Duca d’Aosta, dove soggiorna, e mentre attraversava piazza Chanoux, per prendere un caffè con un amico, èinciampato sul rialzo del sagrato, cadendo a terra. Il suo amico ha allertato il 118 e alle 8,15 è stato portato in ambulanza all’ospedale Parini dove è stato operato nel primo pomeriggio di ieri per ridurre una frattura al collo del femore. Le riprese della serie erano iniziate appena da due settimane ma adesso dovranno bloccarsi perché Marco Giallini non è in grado di poter stare in piedi e recitare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: bloccate le riprese

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MARCO GIALLINI IN OSPEDALE DOPO GRAVE INCIDENTE SUL SET DI ROCCO SCHIAVONE

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