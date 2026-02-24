Torna a Palazzo Ducale il ciclo Capolavori raccontati | si parte con Marco Carminati

Marco Carminati apre mercoledì 25 febbraio alle 21 il ciclo “Capolavori raccontati” a Palazzo Ducale, portando l’attenzione sulla storia e i dettagli di un antico dipinto. La sua conferenza, intitolata “Lo zoo del papa”, si svolge nella Sala del Maggior Consiglio e attirerà appassionati e curiosi. L’evento offre l’opportunità di scoprire aspetti nascosti delle opere d’arte e di approfondire il loro significato. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Sarà Marco Carminati a inaugurare mercoledì 25 febbraio alle ore 21 nella Sala del Maggior Consiglio il ciclo "Capolavori raccontati" con la conferenza "Lo zoo del papa. Gli animali di marmo dei musei vaticani". Tra le meraviglie della Natura ci sono gli animali: gli artisti di tutti i tempi ne sono rimasti affascinati. E il mondo romano ha dato un grande contributo alla loro rappresentazione, caricandoli di significati simbolici, dalla Lupa Capitolina al Cavallo di Marco Aurelio. Oggi, il più grande serraglio animali antichi (tutti in marmi pregiati) si trova nei Musei Vaticani: Carminati aiuterà a visitarli per scoprirne l'irresistibile fascino.