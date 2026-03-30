Si scaldano i motori per la 48esima maratona del Lamone | ad aprire i giochi anche le gare per i giovanissimi

Si avvicina la 48esima edizione della maratona del Lamone, con le gare dedicate anche ai più giovani. La manifestazione si terrà a Russi e, per la prima volta, sarà programmata nella seconda domenica di aprile, anziché a Pasqua, come nelle precedenti edizioni. La data è stata modificata per evitare sovrapposizioni con le festività pasquali nel 2026.

Il weekend podistico si aprirà con le "Promosse di Romagna" la gara dedicata ai ragazzi, per proseguire con la maratona ufficiale domenica 12 aprile La 48esima maratona del Lamone torna in grande stile a Russi ma riscrive il calendario: per evitare la sovrapposizione con la Pasqua, l’edizione 2026 scatterà eccezionalmente nella seconda domenica di aprile. Il weekend podistico si aprirà sabato 11 aprile con le “Promesse di Romagna” quando, in una Piazza Farini già vestita a festa, scenderanno in pista ragazzi e ragazze fino ai 15 anni. Per tutti, al traguardo, ci saranno medaglie e un premio personale. Alle ore 9 ci sarà l'inizio ufficiale della gara di 42,195 chilometri. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Si scaldano i motori per la 48esima maratona del Lamone: ad aprire i giochi anche le gare per i giovanissimi Articoli correlati Si scaldano i motori per la Cervia Run: nel weekend in arrivo anche atleti internazionaliTra i nomi più attesi della due giorni ci sono quello di Hicham Boufars, vincitore della seconda edizione della Cervia Run e quello di Luca... Staffetta di Primavera a Vicopisano, si scaldano i motori per la 37esima edizioneVicopisano, 18 marzo 2026 – Il calendario del podismo toscano propone uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione: la 37ª... Tutto quello che riguarda Si scaldano i motori per la 48esima... Si scaldano i motori per la 48esima maratona del Lamone: ad aprire i giochi anche le gare per i giovanissimiIl weekend podistico si aprirà con le Promosse di Romagna la gara dedicata ai ragazzi, per proseguire con la maratona ufficiale domenica 12 aprile ... ravennatoday.it Estate Live 2026, si scaldano i motori: i Litfiba originali, Marillon, Olly, Negramaro...Nel cuore dell’autunno le star della musica scaldano già i motori per l’estate 2026. Diversi i concerti già annunciati, per alcuni dei quali sono già disponibili i biglietti. Ad aprire, è il caso ... napoli.repubblica.it