ConEduca 2026 | Mantova diventa laboratorio educativo

A marzo 2026, Mantova si trasforma in un laboratorio educativo aperto a famiglie, istituzioni e giovani che collaborano per immaginare il futuro. La città diventa un luogo in cui si sperimentano iniziative e progetti condivisi, coinvolgendo diverse realtà del territorio in un percorso di confronto e crescita comune. L’obiettivo è creare uno spazio di sperimentazione e partecipazione per tutte le età.

Il territorio mantovano si trasforma a marzo 2026 in un laboratorio vivente dove famiglie, istituzioni e giovani costruiscono insieme il domani. Dal 20 al 21 marzo a Mantova e il 29 marzo a Castel Goffredo, il festival ConEduca torna per ridefinire l’educazione come responsabilità condivisa. Non si tratta di una semplice serie di conferenze, ma di un evento diffuso che utilizza Palazzo Te come cuore pulsante della riflessione collettiva. Le cooperative sociali Alce Nero e Arché guidano questa seconda edizione con l’obiettivo preciso di passare dal concetto di educare i giovani a quello di educare con i giovani. La partecipazione è aperta a tutti gratuitamente, sebbene la scarsità dei posti richieda un’iscrizione obbligatoria sul portale ufficiale dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ConEduca 2026: Mantova diventa laboratorio educativo Articoli correlati Dialogo tra scuola e impresa. Il liceo del Made in Italy come laboratorio educativoIl dialogo tra scuola, impresa e università prende forma concreta ai Licei "Giovanni da San Giovanni", dove il Liceo del Made in Italy si afferma... Una nuova serra alla scuola dell'infanzia Don Minzoni, laboratorio educativo per i bambiniLa prevenzione parte anche da una serra: questo il messaggio lanciato lunedì 9 marzo alla scuola dell'infanzia Don Minzoni, durante l’inaugurazione...