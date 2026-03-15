Durante una partita sportiva nella Garfagnana, due squadre si sono trovate a condividere un momento di merenda insieme, trasformando un evento competitivo in un’occasione di incontro tra i giocatori. La scena si è svolta nel cuore della regione, dove i partecipanti hanno deciso di condividere cibo e sorrisi, creando un momento di convivialità tra i presenti.

Nel cuore della Garfagnana, la tensione di una partita decisa si è trasformata in un momento di condivisione unica. I calciatori under 17 del Castelnuovo e del Romagnano hanno condiviso una merenda nella sede dell’associazione Il Sogno. Questo incontro non è solo un evento sportivo, ma un esempio concreto di come il territorio toscano sappia integrare sport, inclusione sociale e tradizione locale. L’esito dello scontro diretto tra le due squadre ha i biancorossi di Massa imporsi per 3-0 sui gialloblu di Castelnuovo Garfagnana. Tuttavia, il vero risultato di questa giornata non si misura nei gol segnati sul campo, ma nelle relazioni umane costruite fuori dalle linee di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sport e inclusione: la merenda che unisce due squadre

Articoli correlati

Al Trofeo Classic Lago di Como lo sport si unisce all’inclusioneSi avvicina il 5° Trofeo Classic Lago di Como, secondo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2026, in programma sabato 21 e...

Formula 1 e calcio, due mondi solo all’apparenza lontani. Da Leclerc a Alonso, da Y?ld?z a Ibrahimovi?: il sorprendente filo che unisce i due sport – VIDEOChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato...

Approfondimenti e contenuti su Sport e inclusione la merenda che...

Temi più discussi: Sport e cinema per l'inclusione; Sport e inclusione: come funzionano i permessi per gli atleti paralimpici; Nevepertutti: ognuno con i propri limiti, sport e inclusione al centro di una tavola rotonda in val di Sole; Trail del Marganai: a Buggerru torna la corsa tra natura, sport e inclusione.

Giornata del Fiocchetto Lilla, a Genova la 'partita più bella': sport e inclusione contro i disturbi alimentariSabato 14 marzo sul campo sportivo di via dell’Acciaio a Cornigliano pazienti ed ex pazienti del Centro DCA di Asl3 scenderanno in campo insieme alle Under 15 e Under 17 del Genoa. La vicepresidente r ... lavocedigenova.it

Agricoltura, sport e inclusione sociale a Casa Veneto con ColdirettiAgricoltura, sport e inclusione sociale sono al centro di un convegno promosso da Coldiretti Veneto oggi a Casa Veneto, lo spazio di informazione e promozione della Regione alla Casa delle Regole di C ... ansa.it

È un grande giorno, Kimi. Per lo sport italiano, ma soprattutto per te. Quindi… piantino di gruppo facebook

È un grande giorno, Kimi. Per lo sport italiano, ma soprattutto per te. Quindi… piantino di gruppo #F1 #Mercedes #Antonelli x.com