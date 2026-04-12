Rifiuti 80 quintali raccolti lungo le marine | Romina Power al fianco dei volontari

In un’azione di volontariato, sono stati raccolti circa 80 quintali di rifiuti lungo le spiagge di Melendugno. La cantante e attrice Romina Power ha partecipato insieme ai volontari impegnati nella pulizia delle marine, contribuendo a un gesto di tutela ambientale. L’intervento si è svolto in diverse aree della costa, coinvolgendo persone di varie età che hanno collaborato per rimuovere i rifiuti presenti sulla spiaggia.

MELENDUGNO – La cura del territorio e la tutela delle spiagge passano attraverso gesti concreti e collettivi. È questo il senso della Giornata regionale della costa che si è svolta lungo il litorale di Melendugno, un’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di Romina Power.L’artista ha.🔗 Leggi su Lecceprima.it Volontari di Retake in azione: oltre cinque quintali di rifiuti raccolti a Francavilla FontanaRisultati straordinari per l'evento ecologico svoltosi lo scorso weekend, che ha coinvolto tante persone in un'attività di rigenerazione dei luoghi... Sardegna pulita: volontari rimuovono 80 kg di rifiuti lungo la SP72, un gesto per l’ambiente e il territorio.Un’ondata di impegno civico ha ripulito la strada che collega il campo sportivo di Curcuris al confine con il comune di Pompu, liberandola da ottanta...